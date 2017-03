Bouwsector wil 'daadkracht en tempo' bij versterkingsoperatie

Er moet een speciale aanpak komen voor de uitzonderlijke situatie in Groningen. Daadkracht en tempo moeten bij het bouwkundig versterken van huizen en gebouwen in het het aardbevingsgebied voorop staan.

Die aanbeveling komt van de Nederlandse bouwsector. De situatie in Groningen staat hoog op de bouwagenda van deze sector voor de komende jaren.Er wordt in die bouwagenda op gewezen dat bij het versterken en verduurzamen in Groningen een 'daadkrachtige kennisontwikkeling en doorzettingsmacht' georganiseerd moet worden. Dat is noodzakelijk om de maatregelen in hoog tempo uitgevoerd te krijgen, concludeert de bouwsector.Uitgangspunt moet zijn dat er gunstige voorwaarden worden geschept voor tempoversnelling. Daarbij moet herstel van vertrouwen het uitgangspunt zijn, aldus de bouwagenda. De bouwsector dicht het testlaboratorium BuildinG in de stad Groningen een belangrijke rol toe.Groningen staat aan de vooravond van een enorme versterkingsoperatie. In de kern van het aardbevingsgebied staan 22.000 woningen en 1500 andere gebouwen die waarschijnlijk versterkt en als het even kan ook verduurzaamd moeten worden.De bouwagenda is een initiatief van drie ministeries. In die agenda komt de bouwsector onder leiding van Bernard Wientjes zelf met actiepunten voor de komende jaren.