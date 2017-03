Filmpje van onbezonnen inhaalactie: 'G*ddomme!'

Be Nieboer uit Oude Pekela zit voor zijn werk als koerier dagelijks op de weg, maar wat hij van de week zag, maakte hij nog nooit mee. Op de N48 tussen het Drentse Hoogeveen en Ommen reed er bijna frontaal een auto op hem in.

Zijn dashboardcamera registreerde alles. Be reed op de tweebaansweg een vrachtwagen tegemoet, maar moest op het allerlaatste moment opzij, omdat de vrachtwagen werd ingehaald door een auto.'Mevrouw had haast', schreef Be bij de beelden, die hij op Facebook plaatste.'Het was heel heftig', zegt de koerier, die 'g*ddomme' riep toen de auto hem voorbij was. 'Maar ik ben wel wat gewend, ik zie wel vaker rare dingen natuurlijk.''Ik heb ook de vrachtwagenchauffeur nog gesproken, die zag mijn video op Facebook en belde mij. Het schijnt dat die mevrouw al kilometers lang achter hem reed en constant zat te drukken.''Gelukkig zit ik in een hoge bus en heb ik ruim zicht, dus ik zag de auto op tijd aan komen.' Net als de auto die voor Be reed, week hij uit naar de berm. 'Ik ben er heel nuchter in, hoor. Maar toch: zo gek als dit heb ik nog niet meegemaakt.'Hij heeft de beelden aan de politie doorgespeeld, die probeert de bestuurder te achterhalen.