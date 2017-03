Lopend Vuur: Het kweken van menselijke embryo's gaat te ver

De Gezondheidsraad wil dat het mogelijk wordt om menselijke embryo's te kweken voor onderzoek naar genetische ziektes.

Daardoor zou het in de toekomst mogelijk kunnen worden om ziektes uit het dna van embryo's te halen. Daarmee zouden erfelijke ziektes niet worden doorgegeven.Om dat mogelijk te maken zal de embryowet verruimd moeten worden, stellen wetenschappers.Het veranderen van het genetisch materiaal van embryo's ligt ethisch gevoelig.