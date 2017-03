Zoektocht Jolanda: 'Mijn gevoel zegt dat de politie hier niks gaat vinden'

De hele ochtend is er in de Tussenklappenpolder bij Muntendam gezocht naar het lichaam van de vermiste Jolanda Meijer. Tot op heden zonder resultaat.

'Er is nu een kuil gegraven onder de mast, ongeveer op kniehoogte. Misschien een kleine meter diep', beschrijft verslaggever Peter Steinfort.Hij schat de kans dat er iets gevonden wordt, klein in. 'Ik ben eerder bij een dergelijke zoektocht geweest. Ook toen werd er niets gevonden. Tot nu toe hier ook nog niet. Mijn gevoel zegt dat de politie hier niks gaat vinden.'De politie werkt samen met onder meer Nederlands Forensisch Instituut (NFI). 'We zijn vanochtend gaan graven, laagje voor laagje. Alles gebeurt onder toeziend oog van een archeoloog van het NFI', vertelt politiewoordvoerder Natalie Schubart.Politie en NFI bekijken momenteel hoe het verder moet. 'We moeten beslissen of we de grond nog een keer scannen met de grondradar of dat we nog een laagje afgraven', zegt Schubart.Volgens Steinfort duurt de zoektocht nog wel even. 'Ze gaan hier minitieus te werk.'