'Als ouders in het bevingsgebied zorgen hebben, heeft dat gevolgen voor hoe kinderen opgroeien'

'Als ouders stress en zorgen hebben, heeft dat gevolgen voor hoe hun kinderen opgroeien en hoe hun thuissituatie is.' Dat zegt kinderombudsman Margrite Kalverboer, die de effecten van de aardbevingen op Groningse kinderen gaat onderzoeken.

'Er wonen zo'n 30.000 kinderen in het aardbevingsgebied. Kinderen worden wat depressief als gevolg van de bevingsproblematiek, zeggen GGD-artsen. Ik wil weten of het toeneemt en wat er precies mee aan de hand is. Daarom doe ik er onderzoek naar', zegt Kalverboer.De kinderombudsman gaat met vragenlijsten werken. 'Ik hoop dat de meeste kinderen er geen last van hebben, maar als er kinderen zijn die dat wel hebben.. Dan hoop ik dat er maatregelen worden genomen.''Ik wil dan ook weten welke instanties daarbij kunnen helpen', vervolgt Kalverboer. 'Dat werken we allemaal uit en dan komen we met adviezen.'Het onderzoek moet rond de zomer klaar zijn.