Gronings vlaggenschip 'Voorwaarts Voorwaarts' haalt bakzeil

Het is over en uit voor de 'Voorwaarts Voorwaarts', de tweemastkoftjalk die vaak als vlaggenschip voor de gemeente en de provincie Groningen werd ingezet.

Het schip is na dertig jaar toe aan een opknapbeurt. Dat kost zeker 100.000 euro. Bovendien is het schip dan zeker twee maanden uit de vaart en in die periode kan er niets worden verdiend.Daarom heeft de stichting, die het schip beheert, 'met pijn in het hart' besloten er een punt achter te zetten. Sponsoren en donateurs zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het besluit.'Het is zonder meer een trieste dag', zegt Otto Torenbosch. Hij is al zeventien jaar betrokken bij de Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899, zoals het officieel heet.De stichting werd in 1984 in opgericht om de 'Voorwaarts Voorwaarts' in stand te houden. 'Dat hebben we met veel liefde gedaan. Maar het is een oude dame die heel veel aandacht en vooral onderhoud nodig heeft. Normaal kunnen we dat prima opvangen, maar nu niet.'Torenbosch doelt daarmee op een lekkage, waardoor er nu zo'n 100.000 euro nodig is voor reparaties. 'Wij hebben als stichting een exploitatie van 125.000 tot 130.000 euro. Dan is een ton heel veel geld.'De stichting heeft met de belangrijkste relaties, waaronder gemeente en provincie, al om tafel gezeten. 'We willen hier schuldenvrij uitkomen en kijken of we het schip een goed plekje kunnen geven.'