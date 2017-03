Onderzoekers Rijksuniversiteit halen miljoenensubsidies binnen

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

Twee wetenschappers van de Rijksuniversiteit hebben ieder 2,5 miljoen euro subsidie van de European Research Council toegekend gekregen. Het geld van de zogeten Advanced Grant is bedoeld om onderzoek mee te financieren.

Clara Mulder

Hoogleraar Demografie en Ruimte Clara Mulder krijgt de miljoenensubsidie voor haar onderzoek naar familiebanden. Ze biedt nieuwe inzichten in binnenlandse migratie en immobiliteit. Mulder richt zich op de rol die familie speelt in besluitvorming over verhuizen en waarheen.



Sijbren Otto

Hoogleraar Systeemchemie Sijbren Otto krijgt de 2,5 miljoen euro voor zijn onderzoek naar de mogelijkheden om nieuw leven te maken in het laboratorium. Het doel is om chemische systemen te maken die een minimale vorm van leven beginnen benaderen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.



Door: RTV Noord Correctie melden