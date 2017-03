Opbouwen hennepkwekerij mag niet, weet Hoogezandster nu

(Foto: Diego Charlón Sánchez / Flickr)

Dat het hebben van een hennepkwekerij verboden is, wist hij wel. Maar dat het bezit van de spullen die ervoor nodig zijn zoals lampen en kweekbakken ook niet mag, was nieuw voor een 44-jarige man uit Hoogezand.

De politie vond in november 2015 in de loods van zijn tegelhandel in Eelde een grote hoeveelheid spullen om een kwekerij op te zetten. Daarvoor veroordeelde de rechter hem woensdag tot honderd uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.



Zelf de politie gebeld

Als de Hoogezandster had geweten dat hij strafbaar bezig was, had hij destijds waarschijnlijk niet aan de politie gevraagd om naar zijn pand te komen, nadat zijn zoon ontdekte dat er was ingebroken. Dat deed hij nu wel.



Zijn zoon liet de agenten binnen en daar zagen ze onder meer 269 kweekbakken voor hennepplanten, tientallen lampen, transformators, pompen en jerrycans met plantengroeimiddelen. De Hoogezandster werd opgepakt en gaf toe dat hij bezig was met de inrichting van een hennepkwekerij.



Eén keer geoogst?

In de loods was in 2013 ook al een kwekerij opgerold. Omdat de agenten een sterke hennepgeur roken en hennepresten vonden, gingen zij er vanuit dat de Hoogezandster vlak voor de inval ook nog had geoogst. Ze berekenden dat er plek was voor meer dan duizend planten en dat die oogst de man ruim 90.000 euro moest hebben opgebracht. Dat bedrag moet de man terugbetalen aan de staat, vond de officier van justitie voorafgaand aan de zaak.



Maar de Hoogezandster ontkende die oogst. Tijdens de rechtszaak vond de officier toch ook dat er te weinig bewijs voor was. De rechter was het met haar eens. Daarom hoeft de man het enorme bedrag niet te betalen.



Vrijspraak voor handlanger

Een 56-jarige handlanger uit Groningen, die een paar keer kweekspullen naar de loods zou hebben gebracht, werd vrijgesproken. De rechter vond wel dat hij betrokken was bij de opbouw van de kwekerij, maar dit had het Openbaar Ministerie niet goed op de dagvaarding gezet. Daarom kon de rechter niks anders dan de man vrijspreken.

Door: RTV Noord Correctie melden