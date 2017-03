Staatssecretaris wil oplossing voor bijzondere blaarkop

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil kijken of hij een oplossing kan vinden voor de zeldzame koeienrassen zoals de Groninger blaarkop.

Rundveehouders en organisaties als de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) trokken vorige week aan de bel. De koeienrassen zoals de blaarkoppen, lakenfelders en Schotse hooglanders komen in de knel door de nieuwe mestwet, waarschuwen ze.De kleine boeren die deze dieren houden, kunnen het volgens de SZH door de nieuwe mestmaatregelen niet meer bolwerken en zijn al begonnen hun dieren te verkopen of zelfs te ruimen.Ook blaarkophouder Maurits Tepper uit Roderwolde trok aan de bel. 'We willen ons bedrijf graag uitbreiden, maar in plaats daarvan moeten we twaalf kalveren van de hand doen. De overheid heeft ons inmiddels een dwangsom opgelegd. Als we de dieren houden dan moeten we eens in de twee maanden 480 euro per dier betalen. En dat is gewoon niet op te brengen.'Om inteelt bij deze kleine rassen te voorkomen, is voortdurende uitbreiding nodig. Dat vergt een uitzondering op de nieuwe regels. Van Dam zegt op zoek te gaan naar een oplossing.De mestwet is ingevoerd om de uitstoot van fosfaat terug te dringen. De bedoeling is dat de melkveesector met vier procent moet krimpen. De zeldzame koeien hebben op hun boerderijen doorgaans veel ruimte en dragen nauwelijks bij aan het mestprobleem.