Zoektocht naar lichaam Jolanda Meijer gestaakt

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben de zoektocht naar het lichaam van de vermiste Jolanda Meijer gestaakt. Er is niets gevonden.

De hele ochtend is er gezocht bij een hoogspanningsmast in de Tussenklappenpolder bij Muntendam. De politie had meerdere tips gekregen over deze locatie.De politie en NFI zochten met een grondradar. Laagje voor laagje werd de grond afgegraven. Zij hebben tot anderhalve meter diepte gezocht. 'Daarnaast hebben we ook grondboringen gedaan', zegt politiewoordvoerder Natalie Schubart.De locatie kwam aan het licht na tips. Die kwamen binnen toen de politie via het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht vroeg voor deze coldcase.'Het is frustrerend, maar nu kunnen we dit in ieder geval uitsluiten', zegt Schubart. 'We gaan natuurlijk gewoon verder. Dat hebben we de afgleopen jaren ook gedaan. Wie weet wat deze zoektocht weer heeft losgemaakt. Mogelijk dat er weer nieuwe tips binnenkomen.'Jolanda Meijer verdween in 1998. Er werd de afgelopen jaren op meerdere locaties naar haar lichaam gezocht.