De Groninger wijk Meerstad klimt uit het dal. Er willen meer mensen gaan wonen in de wijk. 'We zien op dit moment dat het heel goed gaat, er is heel veel belangstelling', zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

'Lange tijd was Meerstad een hoofdpijndossier. Het is een enorme investering geweest en het kwam langzaam op gang, dat is nu definitief gekenterd.' Inmiddels is er 60miljoen euro afgeboekt op de wijk. Van der Schaaf denkt dat de investering die is gedaan ook niet wordt terugverdiend.'Maar Meerstad heeft een grotere betekenis voor de stad dan alleen een financiële. We hebben deze wijk echt hard nodig. Er zijn gewoon heel veel mensen die dichtbij de stad landschappelijk willen wonen.''De verkoop trekt aan en je ziet dat er gebouwd wordt in de wijk. Dat betekent dat we een tandje moeten bijzetten.' Dat die ontwikkeling zich zou voordoen was in eerste instantie niet voorzien. Het gemeentebestuur wilde de wijk in alle rust laten ontwikkelen. 'Organisch, zoals dat heet.'Er zijn nu meerdere stukken grond aangewezen waar woningbouw gaat komen in de komende acht tot tien jaar. Verder gaat er een tweede basisschool komen en eventueel een supermarkt.