Kwestie Usmany: 'Ze moeten vooral het hoofd koel houden'

De Damster wethouder en locoburgemeester Annalies Usmany heeft volgens Douwe Jan Elzinga juist gehandeld door een deel van haar takenpakket af te staan.

Volgens de hoogleraar staatsrecht aan de RUG hoeft de kwestie geen risico te zijn voor Usmany.Usmany werd dinsdag in verlegenheid gebracht toen bleek dat haar zoon, die lid is van motorclub Satudarah, afgelopen weekend betrokken is geraakt bij een vechtpartij. In het uitgaanscentrum van Appingedam is een persoon belaagd door een aantal mensen, onder wie de zoon van de wethouder.Volgens de politie is er maandag aangifte gedaan door het slachtoffer en wordt onderzoek gedaan naar wie welke rol heeft gehad. In februari was ook al een vechtpartij met leden van Satudarah. Mogelijk staat dit in verband met de recente kwestie.Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft Usmany haar takenpakket van openbare orde en veiligheid overgedragen aan wethouder Martien van Bostelen. Verder wil zowel het college als de gemeentesecretaris geen commentaar geven op de kwestie. Ook de politieke kopstukken in Appingedam houden hun kaken stijf op elkaar.Volgens Elzinga is dat het beste wat je kan doen. 'In Appingedam moeten ze vooral het hoofd koel houden.' Volgens de hoogleraar heeft Usmany juist gehandeld door een deel van haar taken af te staan en kan haar verder niets worden verweten.'Het kan in ons land niet zo zijn dat je als bestuurder verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat je kinderen uitspoken. Andersom zou het ook raar zijn', zegt Elzinga.Ook in de toekomst hoeft Usmany geen risico te lopen over deze kwestie. Bovendien zouden de problemen alleen maar groter worden als de wethouder hierom zou opstappen. 'Er zitten maar twee wethouders. Met zo'n klein team is het niet wenselijk dat er één opstapt.'