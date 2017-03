Auto botst op vrachtwagen op de ringweg: één gewonde

(Foto: Fotoburo FPS/Jos Schuurman)

Op de zuidelijke ringweg in de stad Groningen is een automobilist gewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde op de Beneluxweg, op een rijstrook vanuit de richting Hoogezand. De gewonde bestuurder is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.



Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur. In de richting van het centrum is één rijstrook afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met oponthoud.

