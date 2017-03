Be Quick moet puntje inleveren

Be Quick krijgt één punt in mindering. De straf is opgelegd door de licentiecommissie van de KNVB. De club voldoet niet aan de licentie-eis om drie contractspelers in dienst te hebben.





Nog dertien clubs

De puntenaftrek heeft qua positie op de ranglijst geen gevolgen. De 'Good Old' blijft op de zesde plaats staan in de derde divisie zondag. Het puntentotaal is nu 41 uit 26 wedstrijden.



Naast Be Quick worden er nog dertien clubs uit de tweede en derde divisie bestraft. Zij moeten ook één punt inleveren.



