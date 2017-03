Betaald parkeren Oosterparkwijk: ruim twee ton voor parkeerautomaten

Betaald parkeren in de Oosterparkwijk in de stad is weer een stap dichterbij gekomen. Het Groninger gemeentebestuur vraagt 238.000 euro van de raad om nieuwe parkeerautomaten te plaatsen.

Niet alleen in de Oosterparkwijk, maar ook in De Hoogte komt een betaald parkeren regime. Door daar betaald parkeren in te voeren wil wethouder Paul de Rook een einde maken aan klachten van bewoners Die hebben moeite om een parkeerplaats te vinden omdat vooral forensen de auto in de wijk parkeren.De gemeente gaat nog wel in de eerder genoemde wijken bekijken of er draagvlak is voor de maatregel. Automobilisten in de Oosterparkwijk moeten volgens het plan gaan betalen in de Bloemenbuurt-Zuid en de omgeving van de Slachthuisstraat. In De Hoogte gaat parkeren geld kosten in de Selwerderwijk-Zuid.Vanaf september 2017 moet het betaald parkeren een feit zijn.