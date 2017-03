In Wedderveer hebben ze nog last van Pokémon: 'Wat moeten ze ermee?'

Afgelopen zomer was de Pokémon Go-rage op zijn hoogtepunt. Maar de zoektocht naar de digitale monstertjes is nog niet voorbij. Omwonenden van het oorlogsmonument in Wedderveer zijn de overlast beu en hebben bordjes geplaatst met de tekst 'Pokémon No'.

'Ze zijn nog bezig met die hype, we dachten dat het over was', verzucht een mevrouw die in Wedderveer woont. Bij het monument schijnt een gewild exemplaar te zitten en dat trekt Pokémon-liefhebbers aan.'Er stoppen hier veel auto's. En als er dan één of twee staan blijven, moeten anderen wachten. En dan heb je bijna een file hier op Wedderveer. Dat zijn we niet gewend.'De bordjes staan er sinds afgelopen maandag. Wie ze geplaatst heeft, is niet bekend. Wat de gemeente Bellingwedde betreft, mogen ze eerst blijven staan. Een woordvoerder laat weten 'er serieus naar te kijken'. Wel moeten ze in elk geval voor 4 mei verwijderd zijn. Dan is de jaarlijkse dodenherdenking bij het oorlogsmonument.'Ik hoop dat het nu een beetje overgaat', zegt de omwonende. Ze begrijpt sowieso maar weinig van de zoektocht naar Pokémon. 'Wat moeten ze ermee?'