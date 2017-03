Werkpro blijft fietsenstallingen Hoofdstation, Europapark en Boteringestraat beheren

(Foto: RTV Noord / Eveline Jonkers)

De fietsenstallingen bij de stations Hoofdstation, Europapark en in de Boteringestraat in de stad Groningen blijven in beheer van stichting Werkpro. Dat maakt de gemeente Groningen bekend.





Werkpro heeft wel een extra opdracht meegekregen van wethouder Paul de Rook (D66). 'Wij vinden het belangrijk dat mensen gedag worden gezegd en geholpen worden bij het vinden van een plekje voor hun fiets. Dat moeten ze dus wel doen.'



De andere (onbekende) partij die zich had ingeschreven, kan nog bezwaar tegen dit besluit maken.



