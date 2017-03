OVV komt morgen met evaluatie vernietigend rapport over gaswinning

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag met een evaluatie naar aanleiding van het stevige rapport over de gaswinning in de provincie Groningen van twee jaar geleden.

Conclusie van dat onderzoek was dat de veiligheid van inwoners geen rol speelde bij de besluitvorming tot 2013 over de winning van aardgas in hun provincie.In het rapport zijn destijds vijf aanbevelingen gedaan. De raad heeft bekeken wat er met die aanbevelingen is gedaan. In Groningen doen zich regelmatig aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning door de NAM.Een Kamerdebat over de miljard kuub gas die de NAM vorig jaar bij Loppersum heeft gewonnen is uitgesteld, zodat de resultaten van de evaluatie in het debat kunnen worden meegenomen.