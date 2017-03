VCP wil taxistandplaatsen terug

(Foto: Flickr/Al Fed (Creative Commons))

De Verenigde Communistische Partij in Oldambt wil dat de taxistandplaats terugkeert in Winschoten. Dat schrijft de partij aan het college van burgemeester en wethouders.

In de gemeente Oldambt zijn drie erkende taxibedrijven. Maar wat volgens de VCP ontbreekt, zijn de standplaatsen. Bij het station zijn ze verdwenen, bij het cultuurhuis zijn ze niet en ook in het centrum van het uitgaansleven zijn geen taxistandplaatsen meer, zeggen de communisten.



'Taxi's geregeld weggestuurd door de politie'

'Het komt geregeld voor dat taxi's die op het Marktplein wachten op hun klanten, weggestuurd worden door de politie', zo schrijft de VCP. 'Dit omdat het Marktplein verboden gebied is voor auto's zonder vergunning.'



Suggestie voor het gemeentebestuur

De VCP noemt taxistandplaatsen een belangrijk onderdeel van het Oldambtster uitgaansleven. De partij komt ook meteen met suggesties voor het gemeentebestuur: bij Hotel Victoria is volgens hen plek voor zeker twee plaatsen.

