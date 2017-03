Stad wil betoncentrale die 19 meter te hoog is

Voorbeeld van een betoncentrale (Foto: Shyn Darkly/ Flickr CC)

De gemeente Groningen wil een betoncentrale toestaan op een plek waar het eigenlijk niet mag. Het college wil de regels aanpassen om de betoncentrale toch te laten bouwen.

Regelgeving

De betoncentrale zou aan de Gotenburgweg moeten komen, op industrieterrein Euvelgunne. Probleem is dat de betoncentrale niet aan de regels voldoet om zich daar te vestigen. Op die locatie mag een gebouw maximaal 15 meter hoog zijn. Ook wordt er gekeken naar de milieucategorie waarin een bedrijf valt.



Hoger dan toegestaan

De te bouwen betoncentrale gaat 34 meter hoog worden. Een verdubbeling van de toegestane hoogte. Ook valt het bedrijf niet binnen de toegestane milieucategorie.



Bouwplan is oké

Het college van burgemeester en wethouders wil desondanks toch de centrale laten bouwen aan de Gotenburgweg. 'In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning, mits het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.' Volgens de bestuurders is het bouwplan in orde.



Of er een uitzondering gemaakt gaat worden aan de Gotenburgweg is aan de raad. Die moet het voorstel van het gemeentebestuur daarvoor goedkeuren.

Door: Robert Pastoor