Live: nestje valken op de Apenrots

Hoe vergaat het de slechtvalken die zijn neergestreken in een nestkast aan het Gasunie-gebouw in Groningen. Lukt het ze jongen groot te brengen? En welke prooien brengen ze mee naar hun nest?

Na het succes van 'Kiekendief Kieken' waarin we live mee konden kijken in het nest van een Grauwe Kiekendief, 'Zeehonden Zain', waar de camera's dag en nacht gericht stonden op de zeehonden bij de Punt Van Reide, is het nu tijd voor 'Valkje Volgen' bij RTV Noord.Onlangs werd bekend dat de nestkast bij de Gasunie voor de tweede keer bewoond is, waarschijnlijk door hetzelfde koppel als vorig jaar. Toen wisten vader en moeder slechtvalk vier jongen groot te brengen. Dat is extra bijzonder omdat het zelden voorkomt dat slechtvalken broeden in onze provincie.Ook dit jaar ziet het er veelbelovend uit: er zijn opnieuw vier eieren.U kunt het hier de komende weken van seconde tot seconde volgen. In de nestkast op 80 meter hoogte, is een webcam bevestigd, en ook vlak bij de kast is een camera gemonteerd. Zo kunnen we de prachtige roofvogels zien als ze landen bij het nest, hoe ze broeden in de kast en hoe ze de jongen voeren.Wist u dat slechtvalken dol zijn op eenden en duiven en dat ze in duikvlucht een snelheid van 389 km/uur kunnen bereiken? Ze zijn daarmee de snelste dieren ter wereld.Duik zelf in het leven van deze jagers en zie hoe ze hun jongen grootbrengen.Dat kan overdag maar ook 's nachts, dankzij de warmtegevoelige camera's.De live-beelden van de valken zijn te zien op rtvnoord.nl/valkjevolgen