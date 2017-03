'Geen grenswaardes overschreden bij aardbevingen Loppersum'

Bij de recente aardbevingen rond Loppersum zijn de grenswaardes niet overschreden. Dat laat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een brief aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken weten.

Het gaat daarbij om grenswaardes van de bevingen, die zijn opgenomen in het gasbesluit voor de komende vijf jaar. Dat is in oktober vastgesteld door het nu demissionaire kabinet.Een definitieve conclusie is het nog niet. Die volgt in april, zo laat het adviesorgaan weten.Na de toename van aardbevingen rond Loppersum in met name februari dit jaar, werd de NAM met spoed om een uitgebreide verklaring gevraagd. Het rapport is er, maar het toezichtsorgaan heeft nog tijd nodig voor de analyses. Ook is de NAM een aantal aanvullende vragen gesteld.In november 2015 werd op last van de Raad van State de gaswinning bij Loppersum volledig stopgezet. In de periode daarna waren er minder aardbevingen, maar die zijn de laatste maanden weer toegenomen.Dat was voor onder meer burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum reden om alarm te slaan. Ook het SodM kwam in actie en eiste een onderzoek van de NAM.