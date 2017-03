'Belangenverstrengeling wethouder al eerder gemeld'

De mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Annalies Usmany van Appingedam is al op 16 maart gemeld. 'Met die melding is niks gebeurd.' Dat zegt Leo Reawaruw, de oom van het slachtoffer van een vechtpartij met leden van motorclub Satudarah. De zoon van Usmany is een van de verdachten.





Klacht bij het Landelijk Parket

Advocaat Michael Ruperti dient donderdag namens Reawaruw een klacht in bij het Landelijk Parket.



Bij de gemeente Appingedam was woensdagmiddag niemand bereikbaar voor een reactie op de woorden van Reawaruw.



