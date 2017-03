Reconstructie: de onnavolgbare geschiedenis van de SC Veendam-omroepwagen

De originele omroepwagen die SC Veendam de laatste jaren van haar bestaan 'in dienst' had, staat te koop bij een garagebedrijf in Veendam. Maar hoe is die auto daar na het faillissement van de club terechtgekomen? Een reconstructie.

'Voorzien van omroepinstallatie en verf in de bekleding.' Dat schrijft autobedrijf Hesse bij de advertentie. De auto reed voor elke thuiswedstrijd door Veendam en omgeving om het wedstrijdaffiche van dat weekend aan te kondigen.'Dat gebeurde dan in het plat Grunnegs, afgewisseld met Veendam-liederen', zegt oud-commercieel medewerker Tom Bodde. Hij heeft de auto in 2011 bij de club gehaald. 'Om voor meer reuring te zorgen en om de cultstatus van de club te versterken.'Bodde heeft mooie herinneringen aan de geel-zwarte auto, met bouwjaar 1977: 'Hij stond vaker stil dan dat 'ie reed, en áls 'ie reed was het hortend en stotend', lacht hij.Bij de thuiswedstrijden stond de auto prominent voor de hoofdingang van stadion De Langeleegte geparkeerd. Na het faillissement van de club stond de auto te verpieteren onder de hoofdtribune.'Ik heb nog wel een mooie anekdote over de auto', zegt Bodde. 'Vlak voor de derby tegen FC Emmen reden we naar het trainingsveld van Emmen. Daar hebben we de auto geparkeerd en hebben we de hele training Veendam-liederen gedraaid.'Maar, weet Bodde ook nog: 'Dat werd niet zo gewaardeerd, want als wraak bekladde de selectie van FC Emmen de auto met rode en witte verf.'Diezelfde verfvlekken zijn dus nog in de bekleding van de auto te zien. Wel is de buitenkant van de auto weer volledig in oude staat hersteld.Autobedrijf Hesse heeft de auto van een particulier overgenomen. 'Diegene heeft 'm als inruilauto gebruikt', zegt Hesse.Dat de auto wel iets duurder is (3.500 euro) dan andere auto's van hetzelfde type, komt door Hesse omdat het een collectors-item is.'Het is voor de Veendam-gek inderdaad, hier is er maar één van. Maar hij is ook nog eens in goede staat, je kunt er zo mee wegrijden', verzekert de autoverkoper.Toch krijgt het verhaal nog een wending als Jean Gevers van Gevers Classic Cars in Leek wordt gebeld. Hij heeft de auto ooit beschikbaar gesteld aan de club, maar na het faillissement werd de Volvo door de curator, volgens Gevers ten onrechte, tot de inboedel van de club gerekend.'Ik heb van alles gedaan om de auto weer terug te krijgen, maar dat hielp niet. Die strijd heb ik toen maar opgegeven', zegt Gevers. 'Maar het kentekenbewijs was nog steeds in mijn bezit.'De curator, Gerard Breuker, weet er nog vaagjes vanaf: 'Het is al een tijd geleden. Ik heb ook nooit weer wat van hem gehoord, dus hij moet nu niet gaan lopen miepen. De zaak is toen juridisch afgekaart. De auto hoorde bij de sponsordeal die Gevers met de club had.'De standplaats van de auto was vanaf dat moment onbekend bij Gevers. 'Tot ik een paar weken geleden werd gebeld door een meneer, die zei dat hij de auto bij de gemeente Veendam zag staan. Hij stond daar te verpieteren, achter in een loods. Met meters stof erop. Dat vond hij zonde en hij vroeg aan de gemeente of hij de auto mocht overnemen. Dat mocht.''Hij belde mij met een idealistisch verhaal dat de auto niet verloren mocht gaan en dat hij er mooie plannen mee had. En of hij het kentekenbewijs mocht overnemen. Die heb ik hem voor een paar honderd euro verkocht. Ik dacht:, maar toen heb ik het maar afgesloten.''Maar nu hoor ik verdorie van jou dat die man hem dus gewoon als handelswaar heeft gebruikt om er een auto voor te kopen!', vervolgt een boze Gevers.'Het sneue is, dat ik vlak voor het faillissement werd gebeld door de club. Ze waarschuwden mij dat ik die auto maar snel weg moest halen, omdat 'ie anders mogelijk zou worden weggehaald. Maar ik had het zo druk die week, dat ik er toen niet aan toe kwam. Maar als ik er nu zo aan terug denk...'Een auto van veertig jaar oud, die dus een bewogen geschiedenis heeft meegemaakt. Liefhebbers van de geel-zwarte Volvo 66 DL uit 1977 kunnen zich bij Hesse melden, maar moeten er dus wel wat voor neerleggen.