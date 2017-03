Mischa's Mediawereld: Mensen als Okkie

Deze week nemen we afscheid van een aantal medewerkers. Een uitvloeisel van de bezuinigingen die we dit jaar hebben moeten doorvoeren. De meeste vertrekkers maken gebruik van een vrijwillige regeling. Jeanet, Jikke, Mieke, Douwe. Ze hebben allemaal waardevol werk gedaan voor onze omroep. Net als die andere vertrekker. Okkie.

Werken bij een omroep is niet altijd eerlijk. De meeste aandacht gaat naar de mensen die hoor- en/of zichtbaar zijn voor het publiek. Terwijl het leeuwendeel van het werk juist achter de schermen wordt verricht. De credits komen niet altijd terecht bij de juiste personen.Ook dit stukje is niet eerlijk. Want Jeanet, Jikke, Mieke en Douwe gaan ons hier aan het hart. Maar de kop boven dit verhaal gaat over Okkie. Iemand die u goed kent als luisteraar van Noord.Want Okkie is meer dan dertig jaar hoorbaar geweest als man(netje) van de radio. Een gouden kracht. Gronings tot in zijn tenen, betrokken, altijd bereid nieuwe avonturen aan te gaan en direct in zijn communicatie.Dat laatste weet ik als de beste. Want Okkie schroomde nooit zijn mening over keuzes en ontwikkelingen te geven. Rechtstreeks bij betrokkenen en niet alleen bij het koffiezetapparaat. Een eigenschap waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen.Ik zal Okkie missen op de zender. Zijn stijl als rondreizende verslaggever is een voorbeeld voor anderen. Met name als er mensen uit ons publiek problemen hadden met autoriteiten konden ze op hem rekenen. Live op zender werden die hoge omes en tantes door hem in zeer heldere bewoordingen ter verantwoording geroepen. Want Okkie was voor de duvel niet bang.Mensen als Okkie, onze omroep is er groot mee geworden. Door de bezuinigingen en de scherpe keuzes die we naar aanleiding daarvan maakten hebben meer medewerkers gekozen voor een toekomst buiten de omroep. Zo gaat dat. Gezichtsbepalers en harde werkers achter de schermen.En om iets aan dat eerder beschreven onrecht te doen: die laatste groep gaan we intern ook heel erg missen. Dus behalve dank aan Okkie net zoveel waardering voor Jeanet, Jikke, Mieke en Douwe. En de anderen die al eerder vertrokken.Noord is jullie veel verschuldigd.Ondertussen zijn vervangers gevonden en benoemd. De verjonging zet aardig door in ons bedrijf. Wat opvalt is de gedrevenheid van de nieuwe medewerkers. Zij die voor en achter de schermen de ruimte opvullen. En zo gaan we verder. Net als eb en vloed, het eindigt nooit.Af en toe is het goed om even terug te denken. Aan de mannen en vrouwen die Noord maakten tot wat het is. Daarna is het even goed direct weer vooruit te kijken. Met de mannen en vrouwen die Noord de komende jaren gaan maken, bouwend op een ijzersterk fundament.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter