Bedumers spelen walking football met eigen regels

De walking footballers van SV Bedum hebben hun eigen variant van de sport bedacht. Het spel wordt er volgens de bedenkers natuurlijker van en het aantal blessures zou er door verminderen.

Walking football is de voetbalvariant voor 60-plussers, waarbij op wandeltempo wordt gespeeld en fysiek contact verboden is. Volgens Jan van Woudenberg van SV Bedum is vooral het wandeltempo onnatuurlijk. 'Voetballers rennen van nature achter de bal aan. Bij walking football moet je dat juist afleren en dat vinden de meeste spelers lastig. Het wordt daardoor al gauw een soort snelwandelen.' Juist dat kan volgens Van Woudenberg leiden tot blessures.Van Woudenberg bedacht samen met trainer Nanno Kranenborg een variant waarbij de speler die de bal heeft, moet wandelen. De andere spelers mogen rennen. 'Deze variant past beter bij de natuur van de voetballer, het gaat sneller, de bal is langer in het spel en er is minder risico op blessures,' somt Van Woudenberg de voordelen op.Maar er is discussie over de Bedumer variant. Want de aard van het spelletje verandert wezenlijk. Daarom heeft de voetbalclub Johan Annema uitgenodigd om te komen kijken. Annema is landelijk projectleider walking football van het Ouderenfonds. In die hoedanigheid waakt hij onder meer over de spelregels.Annema: ' Door het rennen vergroot je de kans op fysiek contact. En door dat fysieke contact kunnen blessures ontstaan en die willen we zoveel mogelijk voorkomen.' Volgens Annema moet er met de Bedumer variant ook gekeken worden naar de afmeting van het veld. 'Het veld is veertig bij twintig meter. Misschien moet je het veld wel groter maken als er gerend mag worden.''Nee, juist niet groter maken', reageert Van Woudenberg. 'Deze afmeting is prima. Hierdoor ren je hooguit een keer tien meter. Wij zijn dan wel 60-plussers, maar we zijn nog fit genoeg om dat aan te kunnen.'Voor Annema is het belangrijk dat de Bedumer variant er niet toe leidt dat mensen afhaken: 'We willen juist dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Als deze snellere variant mensen afschrikt dan ben je verkeerd bezig.'Het is dan ook de vraag of de Bedumer versie landelijke navolging krijgt. Voor de Bedumers maakt dat niet uit; zij blijven hun onderlinge potjes spelen met hun eigen regels.