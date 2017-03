Zeehondencrèche Eemsdelta krijgt tijdelijke vergunning

De plannen voor een zeehondenopvang in de Eemsdelta gaan definitief door. De gemeente Delfzijl is akkoord.

Stichting Zeehondencrèche Eemsdelta krijgt van de gemeente toestemming om maximaal vijftien zeehonden op te vangen. In eerste instantie gaat het om een opvang voor maximaal twee jaar in een voormalig toiletgebouw op camping Zeestrand. De bedoeling is dat de opvang binnen twee jaar verkast naar een permanente plek verderop.Vorig jaar opende de stichting een zeehondenopvang in Termunten, maar die was geen lang leven beschoren. De gemeente had bezwaar tegen die locatie en dwong de stichting de deuren te sluiten.Inmiddels zijn de verhoudingen aanzienlijk verbeterd, zegt voorzitter Jeroen Boer. 'Wij zijn er blij mee. We gaan nu hard aan het werk, zodat alles klaar is als het geboorteseizoen in mei begint.'Ook de verhouding met 'Pieterburen' is goed, aldus Boer. 'We zitten met alle zeehondenopvangcentra in Nederland om tafel. We helpen elkaar als het nodig is'.