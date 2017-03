Streekhistorisch Centrum onzeker over toekomst

De op komst zijnde herindeling in Oost-Groningen zorgt voor twijfels bij het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal.

Het SHC bereidde een mogelijke herindeling voor door de samenwerking te zoeken met het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Maar nu gemeente Veendam nee zegt tegen een fusie met Stadskanaal en Pekela, heeft het Centrum geen idee hoe haar toekomst eruit zietHet instituut in Stadskanaal is deels afhankelijk van de subsidie van de gemeente. 'Maar we weten niet hoe dat er straks uit gaat zien', zegt directeur Helen Kämink.Ook de nieuwe gemeente Westerwolde, de fusie tussen Bellingwedde en Vlagtwedde, kan roet in het eten gooien. De gemeente Vlagtwedde verleent het SHC nu nog subsidie voor de stelmakerij in Sellingen, een onderdeel van het centrum. Maar Kämink weet niet of dat na 2018 ook nog zo is.'Het kan zijn dat ze zeggen dat ze museum stelmakerij willen onderbrengen bij andere musea in de nieuwe gemeente Westerwolde. Wanneer dat zo is, gaan we daarover onderhandelen. Want we hebben er veel werk in zitten, we willen Sellingen niet zomaar kwijt.'