'Ik ben bang voor als de schoorsteen straks op m'n kop valt'

Aardbevingsstress: bang voor vallende stenen en slapeloze nachten van de schrik. Kinderen kunnen daar over meepraten, maar vaak worden ze niet gehoord of niet eens serieus genomen.

Dat is reden voor Kinderombudsman Margrite Kalverboer om onderzoek hiernaar te doen. Op obs de Vuurvlinder in Appingedam wordt regelmatig over aardbevingen gesproken.Lennart Middendorp uit groep 8 van de school: 'Onze schoorsteen heeft schade, en ik ben bang dat ie op mijn hoofd valt als ik er langs loop.'Volgens de zorgcoördinator van de school, Liesbeth Melles, kunnen de bevingen wel degelijk stress bij kinderen veroorzaken: 'En daardoor kunnen ze invloed hebben op hun leren.'De kinderen vinden grootschalig onderzoek naar de klachten wel nuttig: 'Meestal worden we overgeslagen, maar nu niet', aldus Lennart.