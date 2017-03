Pegida-protest? 'Maak er een sponsorloop voor tolerantie van!'

Een anti-azc protest in Enschede met onder andere Pegida (Foto: RTV Oost)

Het anti-islam protest van Pegida op 9 april in Groningen? Maak daar een sponsorloop van, vóór tolerantie en tegen haat. Dat is het idee van de jongerenpartijen ROOD, jong in de SP en DWARS.

Door: Bart Breij