Versterkingsdrama: burgemeester staat echtpaar bij in gesprek met de NAM

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is donderdag bij het gesprek tussen de NAM en Jan en Dineke Alberts uit Nieuwolda. Het echtpaar ligt in de clinch met het gasconcern over het herstel van de versterking van hun huis.





Oorspronkelijke staat

De NAM wil ze nu



Smit heeft inmiddels uitvoerig contact met ze gehad. En de burgemeester is van de partij als beide partijen om tafel zitten op het hoofdkantoor van de NAM in Assen. 'Ik wil ze steunen bij dit vreselijke drama,' verklaart Smit zijn aanwezigheid.



Na vijf jaar strijd hadden ze het eindelijk voor elkaar dat de woning zou worden aangepakt. Al snel nadat de werkzaamheden waren begonnen, volgde een bouwstop. De schade bleek groter dan ingeschat. Het echtpaar woont al weken in een vakantiehuisje.De NAM wil ze nu uitkopen , maar dat wil het echtpaar niet. De familie vindt dat de woning in oorspronkelijke staat hersteld moet worden, wat het ook kost.Smit heeft inmiddels uitvoerig contact met ze gehad. En de burgemeester is van de partij als beide partijen om tafel zitten op het hoofdkantoor van de NAM in Assen. 'Ik wil ze steunen bij dit vreselijke drama,' verklaart Smit zijn aanwezigheid.

