Bewoners bouwen mee aan eerste versterkte zorgcomplex in aardbevingsgebied

Het is feest voor de bewoners van zorglocatie Fraamborg in Middelstum. En het dak ging er niet af, maar juist erop. Gehuld in witte werkjassen en met een bouwhelm op het hoofd, legden de bewoners samen met wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum de eerste dakpannen.

De Fraamborg is een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. De komende maanden wordt het gebouw aardbevingsbestendig gemaakt. 'In de wanden worden stalen frames aangebracht', zegt Anton Mulder, projectleider van Woongroep Marenland. Het gebouw wordt het eerste versterkte zorgcomplex in het aardbevingsgebied.Verder wordt het pand zo ingericht dat alle veertien bewoners een eigen appartement krijgen. Voorheen deelden ze nog de keukens en de sanitaire voorzieningen. Schollema: 'De bewoners wonen straks echt op zichzelf.'Het heeft wel even geduurd voordat het zover was. Het project heeft twee jaar vertraging opgelopen. 'De Fraamborg had al plannen om het gebouw te renoveren. Toen begonnen de aardbevingsproblemen te spelen en moesten de bouwtekeningen worden aangepast', zegt Schollema.Als alles volgens plan gaat, zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar en kunnen de bewoners weer terug. Bewoonster Laura kan niet wachten om te verhuizen: 'Ik weet al waar mijn slaapkamer komt. Ik heb er zin in!'