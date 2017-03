Raad Stad wil op termijn van huidige kunstgrasvelden af

Zorg ervoor dat de kunstgrasvelden met rubberen korrels op termijn worden vervangen. Dat is de opdracht die de hele stadse gemeenteraad meegeeft aan het college.

De partijen stellen dat het RIVM aangeeft dat sporten op de velden veilig is, maar dat de maatschappelijke onrust niet is weggenomen. De korrels voldoen ook niet aan de strengere norm voor consumentenproducten. Dat moet op termijn vermoedelijk wel. Daarom wil de raad van Groningen uiteindelijk van de huidige kunstgrasvelden af.Het college moet van de raad goed in de gaten houden of er al alternatieven zijn. Bij de aanleg van nieuwe velden of vervanging van oude velden wil de raad steeds weer opnieuw afwegen of er al een betere oplossing is voor de rubberen korrels.De gemeente Groningen moet ook bij producenten en bij de eigen Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de trom blijven slaan over het belang van korrels waar niemand zorgen over heeft.Volgende week praat de raad over de vervanging van velden die voor komende zomer gepland staat. Er komen dan ook nieuwe kunstgrasvelden met rubberen korrels bij, namelijk op sportpark de Verbetering, sportpark Esserberg, sportpark Het Noorden en sportpark Stadspark Velocitas. De clubs op deze sportparken staan hierachter.