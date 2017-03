Erik Bouwman gaat Duitse schaatsjeugd trainen

Schaatstrainer Erik Bouwman is aangesteld als bondscoach van Jong Duitsland.

De 44-jarige Groninger krijgt de taak de aanstormende talenten op de langebaan beter te maken, meldde de Duitse bond DESG woensdag.Bouwman was van 2014 tot en met 2016 bondscoach van Zuid-Korea. Hij werkte succesvol samen met sprintkampioene Lee Sang-hwa. Daarvoor was hij coach van Jong Oranje.Bouwman zal bij de Duitse schaatsbond DESG nauw samenwerken met een landgenoot. Jan van Veen is de bondscoach van de elite bij de mannen- en de vrouwenschaatsers.