Vijfhonderd minimagezinnen mogen gratis winkelen

(Foto: Mamamini)

Vijfhonderd minimagezinnen mogen dit jaar gratis shoppen bij de Groningse kringloopwinkel Mamamini.

De Voedselbank Stad Groningen en de WIJ-teams van de Gemeente Groningen bepalen welke gezinnen dit zijn. Zij mogen voor in totaal 25.000 euro spullen uitzoeken.



De Waardepen als betaalmiddel

Een speciale Waardepen dient als betaalmiddel. De pen is tevens naamgever van de actie: de Mamamini Waardepennen Actie gaat half april 2017 van start en wordt geheel gefinancierd vanuit het Mamamini Fonds.



Mamamini is als sinds 1989 een Goededoelenkringloop. De kringloopwinkel zet tweedehands spullen om in geld voor Groningse goede doelen.

Door: RTV Noord Correctie melden