Tunnel in Zuidbroek gestremd vanwege schoonmaakbeurt

(Foto: Google Street View)

De tunnel aan de Achter de Wal in Zuidbroek is maandag tijdelijk gestremd voor autoverkeer. De vloer van de tunnel wordt schoongemaakt en gecontroleerd.

De onderhoudswerkzaamheden beginnen 's ochtends om half negen en duren tot ongeveer drie uur 's middags. Auto's kunnen in die periode geen gebruik maken van de tunnel. Fietsers en bromfietsers kunnen de tunnel wel gebruiken, maar er is wel enige hinder.



In de meivakantie (24 tot en met 28 april) zijn er nieuwe stremmingen. Dan krijgt tunnel een nieuwe asfaltlaag en worden de wanden voorzien van een nieuwe coating. De tunnel is die hele week gestremd voor autoverkeer. Fietsers en bromfietsers moeten op 24 en 25 april over de hoofdrijbaan.

Door: RTV Noord Correctie melden