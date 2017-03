Geen raad maar daad in de Folkingestraat

Waarom praat de gemeenteraad nog over de nieuwe inrichting van de Folkingestraat in de stad als de werkzaamheden al begonnen zijn?

Volgens de SP-fractie is het niet minder dan 'minachting van de raad' dat het college 'stiekem al is begonnen'. Ook Student en Stad is hier verbaasd over en GroenLinks stelt dat het geen schoonheidsprijs verdient. De raad gaat er weliswaar niet over, maar wilde woensdag nog wel haar zegje doen.Bij de beide ingangen van de Folkingestraat in de Groninger binnenstad verdwijnen de stoepen. Voetgangers en fietsers moeten daar voortaan in een 'shared space' hun weg zien te vinden. Snelle fietsers en rondkijkende voetgangers zitten elkaar nu regelmatig in de haren. Als ze de ruimte moeten delen worden ze wat liever voor elkaar, zo is het idee.Wethouder Joost van Keulen stelt dat het niet de bedoeling is de raad voor het blok te zetten. Met ondernemers en bewoners van de Folkingestraat is afgesproken de werkzaamheden voor de Bloemetjesmarkt af te hebben en dus was haast geboden.