'Laat Stadjers van jong tot oud meer lopen'

Twee voorstellen om Stadjers aan het lopen te krijgen, zijn woensdag aangenomen door de gemeenteraad van Groningen.

Daily Mile

Het eerste plan moet ervoor zorgen dat basisscholen met de 'Daily Mile' kunnen beginnen. Kinderen lopen dan elke dag in hun gewone kleding een mijl (1,6 kilometer) rondom de school. Dit gebeurt in Engeland al veel en ook op 160 Nederlandse scholen lopen kinderen elke dag zo'n mijl.



Volgens de raad kan dit alleen als er rondom de school een goede route uit te zetten is en daar moet de gemeente bij helpen. Het gaat volgens initiatiefnemer D66 om het bieden van praktische oplossingen, zoals het regelen dat een hek open kan.



Hardlooproute door de binnenstad

Het tweede plan is het creëren van een hardlooproute in de binnenstad. Volgens de raad zou zo'n route ervoor zorgen dat binnenstadsbewoners sneller kiezen voor de hardloopsport.

