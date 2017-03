Paus bidt voor Groningse vriendinnetjes

Lola (links) en Sophie met de brief en het gedicht (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Een bijzondere brief voor de vriendinnetjes Lola en Sophie uit de stad Groningen. Ze kregen een boodschap van de paus. 'Toen ik hoorde dat we een brief van de paus hadden, was ik heel blij', zegt Sophie.

De brief kwam er naar aanleiding van een gedicht dat de twee basisschoolleerlingen samen met Lola's vader Arjen Boswijk geschreven hadden en opgestuurd naar het Vaticaan. Dat gebeurde allemaal tijdens een bezoek aan het klooster van Ter Apel, in februari.



'Tussen de patat en de cola door onstond het gedicht'

'We waren in het klooster geweest en de meiden hadden zich verkleed als monniksmeisjes. Het waren gewoon twee monniken die daar rondliepen', vertelt vader Boswijk. 'Ze hebben daar twee uur lang alles bekeken en bewonderd, daarna dachten we: 'We gaan even wat eten en schrijven gelijk al onze indrukken op.' Tussen de patat en de cola door onstond het gedicht.'



Ze schreven het gedicht met zijn drieën. Lola: 'Papa stelde ons vragen, daarna maakte hij daar zinnen van.'



'Ik was verrast'

'Ik was verrast. Ik had gedacht dat het een totaal ander bericht was, de postzegel was namelijk Nederlands', zegt Arjen Boswijk over het moment dat de brief op de mat plofte. Hij kwam uiteindelijk bij ze terecht via de pauselijke nuntius in Nederland, de vertegenwoordiger van de paus in ons land. 'Maar de brief zelf komt uit Vaticaanstad.'



De paus laat via Paolo Borgia, zijn rechterhand in het Vaticaan, weten dat hij voor de meisjes bidt en ze Gods zegen toewenst.



Het gedicht:

Monniksmeisjes van Ter Apel

In dit kloostergebouw

van grote stenen en oud hout

werkten en aten de Kruisbroeders

stil onder de hoge gewelven



Nu lopen er twee monniksmeisjes

biddend in de koude kruisgang

als waren er geen 500 jaren

geschiedenis geschreven



En net als hun broeders van vroeger

planten ze kruiden in de tuin

studeren in de cel en brouwen

in de kelder hun koel bier



Het is aangenaam monnikenwerk

van deze monniksmeisjes

nonnen in het laatste rode klooster

in de bossen van dit Groninger land

Door: RTV Noord Correctie melden