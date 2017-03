Wagenborgen krijgt geld van gemeente voor dorpshuis

De Stichting Wagenborger Investerings Fonds ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van 30.000 euro voor de renovatie van ontmoetingscentrum Steunhörn in Wagenborgen.

Volgens de gemeente past de aanvraag in het programma 'Alle Dorpen een Dak'. Dat programma steunt plannen voor het realiseren van ontmoetingsplekken of dorpshuizen en is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.'Voor de inwoners van Wagenborgen vervult de Steunhörn een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp', aldus wethouder Jan Menninga. 'Vandaar dat we dit initiatief ondersteunen.'Het dorp Wagenborgen kocht via het Wagenborger Investeringsfonds (WIF) een leegstaand pand van de voormalige Rabobank en stelde het gebouw beschikbaar als steunstee.Vanuit de Steunhörn doet het Vrijwilligersnetwerk haar werk. Daarnaast is er een boekspot en zijn er vergadermogelijkheden voor instanties als Dorpsbelangen. Bovenal is het een ontmoetingsplek voor inwoners van Wagenborgen.