Deur naar diftar in Stad staat nog op een kier

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag geen besluit genomen over de invoering van diftar, waarbij inwoners betalen per kilo afval of per vuilniszak.

Het college heeft het voorstel ingetrokken. Dit gebeurde omdat duidelijk was dat het plan het niet zou halen. Het besluit over diftar wordt uitgesteld tot na de raadsverkiezingen in november 2018. Het woord is dan dus aan de gemeenteraad die ontstaat na de herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren. Die laatste gemeente heeft al diftar.De voorstanders (D66, GroenLinks, VVD, Partij voor de Dieren) hadden de stemmen van de Stadspartij en 100 procent Groningen nodig voor een meerderheid. Maar een dag voor de raadsvergadering was al duidelijk dat in elk geval 100 procent Groningen tegen zou stemmen.Wethouder Joost van Keulen zag aankomen dat het collegevoorstel het niet zou halen. 'Zoals het er nu naar uit ziet, is het college er niet in geslaagd de raad te overtuigen van de toegevoegde waarde.' De wethouder trekt daarom het voorstel in. 'Ik wil met een aantal van u komen tot een voorstel dat wel op een meerderheid kan rekenen.'Van Keulen wil eigenlijk niet uitsluiten dat in dat gezamenlijke voorstel toch weer diftar staat. 'Dat is aan u. Ik vind het raar om dat op voorhand al uit te sluiten.' Maar daar gaat de raad niet mee akkoord; die wil deze raadsperiode niet meer praten over diftar. Dat mag de nieuwe gemeenteraad na de herindeling doen. Zoals PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra constateert: 'Diftar wordt inzet van de komende verkiezingen.' De raad gaat wel met de wethouder spreken over andere verbeteringen in het afvalbeleid. Die gesprekken zullen in elk geval gaan over de aanpak van zwerfvuil. De meerderheid van de raad wil een plan voor de bestrijding daarvan.En zo komt er voorlopig in elk geval geen diftar. In december 2015 werd het besluit uitgesteld en nu is het voorstel ingetrokken. CDA'er Herman Pieter Ubbens - zelf tegen vanwege de kans op meer zwerfvuil - vraagt zich af waarom het politiek steeds misloopt met diftar. 'Uiteindelijk is er een meerderheid voor het principe van diftar, maar tot twee keer toe haalt het voorstel het niet. Hoe kan dit wethouder?' Van Keulen: 'Ik dacht dat we er waren, maar we waren er niet.'Bij diftar betalen Stadjers met een kliko per kilo afval. Stadjers die gebruik maken van een ondergrondse container betalen per vuilniszak. De afgelopen dagen leidde het plan tot ophef bij bewonersorganisaties die zich door het besluit overdonderd voelen. Ze zijn bang dat mensen niet willen betalen en hun vuil gaan dumpen. Gemeenteraad Stad twijfelt over Diftar (2015) Column: Diftar in het licht van Kerstmis (2015)