Mogelijk vaker maatregelen nodig tegen milieuoverlast North Refinery

Er zijn nog tanks en installaties op het terrein van het failliete North Refinery die mogelijk olieachtige vloeistoffen bevatten. Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan in reactie op vragen uit de Statencommissie Ruimte, Natuur en Milieu.

Homan geeft aan dat er zich mogelijk nieuwe incidenten kunnen voordoen. Dit tot onvrede van de VVD, die had verwacht dat de problemen op het terrein waren opgelost.'We gingen er vanuit dat de gevaarlijke stoffen de vorige keer waren gesaneerd. We zijn verbaasd dat deze stoffen nog aanwezig waren', zo refereert VVD'er Nico Bakker aan de berichtgeving dat de provincie de curator van North Refinery opnieuw op de vingers heeft getikt. Ook de Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit voortaan eerder kan worden opgelost. 'Wordt er nu iedere keer ingegrepen wanneer het al te laat is?', vraagt Kirsten de Wrede zich af. 'Kan de provincie de boel niet in één keer saneren en de kosten op de curator verhalen?'Dat kan niet, zegt gedeputeerde Homan. 'De curator heeft nog geld tot zijn beschikking in de boedel, maar dat is niet genoeg om het hele terrein te saneren. Wij hebben daarop bestuursdwang uitgeoefend, en nemen de kosten daarvan op ons. Maar als we het hele terrein in één keer laten saneren, is het onduidelijk of we dat hele bedrag op de curator kunnen verhalen.'