Bulten hekelt gemeente tijdens rechtszaak over bouw studentenwoningen

Vastgoedman Wim Bulten had woensdag tijdens een rechtszaak over de bouw van studentenwoningen naast de Korenbeurs in de stad geen goed woord over voor de gemeente Groningen.

Bulten betichtte het gemeentebestuur bij de Raad van State van gedraai. De jurist van de gemeente heeft volgens hem zelfs leugens verspreid.



Metalen gevelwand

Aanvankelijk stemde het gemeentebestuur in met een bouw(omgevings)vergunning voor tien studentenwoningen op het achterterrein van een pand aan de Haddingestraat. Omwonenden zoals Nanne de Jong zagen dat niet zitten en trokken aan de bel. 'Ik wil straks niet tegen een metalen gevelwand van 12,5 meter hoog aankijken', zei buurman De Jong bij de Raad van State.



Vastgoedbeheerder Bulten vindt de opstelling van de gemeente in deze zaak beneden alle peil. 'Eerst krijgen we een vergunning voor twee studentenpanden van drie bouwlagen hoog en dan draait de gemeente opeens als een blad aan de boom om. Wij wilden de buurt juist tegemoet komen door er een bouwlaag minder op te bouwen. En juist dat greep Groningen aan om ons bouwplan onderuit te halen', aldus Bulten. Rechter en staatsraad Niels Koeman stelde tijdens de zitting vast dat het gemeentebeleid voor het bouwen van studentenwoningen op open achter- en binnenterreinen blijkbaar 'gekanteld' is.



Omgeslagen

Gemeentewoordvoerder en –jurist Pieter van de Sande erkende de kanteling van dat beleid volmondig. 'In Groningen is de sfeer volledig omgeslagen. We willen niet alle binnen- en achterterreinen meer volbouwen. Volgens het nieuwe bestemmingsplan kan het studentenkamerplan er niet eens meer komen', aldus Van de Sande.



En dat is precies waarom Bulten alle kaarten op een gunstige uitspraak van staatsraad Koeman heeft gezet. Immers, alleen als hij gelijk krijgt van de Raad kan hij nog twee woongebouwen van drie bouwlagen op het terrein bouwen. Als de Raad de gemeente in het gelijk stelt, is de omgevingsvergunning van tafel en zal Bulten een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Maar die moet dan naadloos in het nieuwe strenge bestemmingsplan passen.



Twee bouwlagen

'Dan kan hij nog maar maximaal acht meter en twee bouwlagen hoog bouwen'', stelde buurman De Jong. Bulten zei zeker te weten dat hij de zaak gaat winnen. Immers, dan mag de gemeente de bouwvergunning alleen aan het oude, veel soepelere bestemmingsplan toetsen en zijn drie bouwlagen en 12,5 meter hoog wel toegestaan.



Woordenwisseling

Na de zitting hadden Bulten en gemeentejurist Van de Sande nog een stevige woordenwisseling. 'Je bent een leugenaar. Eerst zit je als onafhankelijk lid in de commissie bezwaar en beroep en nu verdedig je hier voor de wethouder de weigering van mijn vergunning. Dat kan toch niet, met twee petten op. Bij de rechtbank loog je erover', zei Bulten. Van der Sande verdedigde zichzelf: 'Ambtenaren mogen ook in een bezwarencommissie zitten. Ik heb helemaal niet gelogen.'



Mocht de Raad van State Bulten in gelijk stellen, dan moet de gemeente de vergunning aanpassen en kan Bulten zijn bouwplan grotendeels uitvoeren. Zo niet dan moet Bulten een nieuwe bouwaanvraag indienen. Die aanvraag zal minder bebouwing en dus minder nieuwe studentenkamers op het achterterrein toestaan. Uitspraak volgt binnen enkele weken.

