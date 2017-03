Voorlopig geen uitkoopregeling voor inwoners Oudeschip

(Foto: Gerard Gaasendam/Groningen in Beeld)

De inwoners van Oudeschip die uitgekocht willen worden, omdat hun dorp klem komt te zitten tussen de uitdijende Eemshaven en het toenemend aantal windmolens, moeten nog even geduld hebben. Gedeputeerde Fleur Gräper dubt nog over het moment waarop de provincie een uitkoopregeling moet toepassen.

De partijen GroenLinks, SP en PVV pleiten in de commissievergadering voor een uitkoopregeling voor de inwoners van Oudeschip.



'Weldegelijk bewust van de situatie'

Gräper wil niet direct zover gaan. 'We zijn ons weldegelijk bewust van de situatie. Bij iedere stap in het gebied stellen we onszelf actief de vraag of we hiervoor willen gaan. Maar we zitten nog niet op dat punt.'



De gedeputeerde hoopt dat projectontwikkelaars van windparken in de omgeving en grondeigenaren in de Eemshaven hun verantwoordelijkheid nemen en de inwoners van Oudeschip compenseren voor de overlast. Wanneer dat helder is, komt de provincie mogelijk over de brug.



'Waar is het wachten op?'

Dit tot onvrede van PVV-voorman Ton van Kesteren. 'Maar dat moment komt', stelt hij. 'Waar is het wachten dan op? Waarom dan niet direct instemmen met een uitkoopregeling?'



Daar wil Gräper nog niet aan. 'Dat kan een precedentwerking hebben en dat is niet iets wat we willen.'

Door: Martijn Folkers Correctie melden