Acties dreigen bij Holland Casino

Vakbond FNV beraadt zich op acties en stakingen bij Holland Casino, dat ook een vestiging heeft aan het Gedempte Kattendiep in de stad Groningen.

Privatisering

Ook bekijkt de vakbond of het zinvol is om het verzet tegen een belangrijke stap in het privatiseringstraject van het staatsgokbedrijf in een hoger beroep voort te zetten. Dat laat FNV-bestuurder Bob Bolte weten in reactie op de verloren rechtszaak van woensdag.



Holland Casino bereidt zich voor op een verkoop door de Staat. Het bedrijf werkt daarbij aan een opsplitsing in een stichting en een naamloze vennootschap (nv), om straks in aanmerking te komen voor belangrijke vergunningen voor casino's en online kansspelen. FNV had hierover bezwaren ingediend, maar die zijn door de rechter in Den Haag ongegrond verklaard.



Bezuinigingen?

In februari ving de ondernemingsraad van Holland Casino over dezelfde kwestie ook al bot bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Dat er zo veel verzet is tegen de privatisering, komt omdat veel werknemers bang zijn dat deze gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wil daarom eerst meer zekerheden in de vorm van een cao en een sociaal plan.



Ultimatum

Nu het niet is gelukt de gewenste arbeidsvoorwaarden via de rechter af te dwingen, gaat FNV ledenraadplegingen opzetten om een ultimatum aan Holland Casino te kunnen stellen. Bolte rekent erop dat zijn leden in meerderheid voor acties zullen kiezen.



Een woordvoerder van Holland Casino wijst erop dat het bedrijf ook graag een nieuwe cao wil, maar dat de onderneming en FNV het alleen nog niet eens zijn over hoe die cao er dan precies uit moet zien. De zegsman wil verder niet ingaan op de actiedreigementen van de vakbond.

