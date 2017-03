Groningse gemeenteraad blijft roeiers steunen

Doe er alles aan om het Noord-Willemskanaal geschikt te houden voor de roeisport. Die opdracht geeft de gemeenteraad van Groningen aan het college.

Roeiers van de verenigingen De Hunze en Gyas gebruiken het kanaal voor trainingen. Maar sinds er stalen damwanden zijn geplaatst aan de oostkant is er sprake van meer golfslag, waardoor roeien lastig is. Ook voor de westkant zijn er plannen voor stalen damwanden.Niet de gemeente maar de provincie Groningen gaat over de damwanden. Toch wil de meerderheid van de raad duidelijk maken dat meer golfslag in het kanaal onwenselijk is. Het college moet dit overbrengen aan de provincie en de raad op de hoogte houden. Ook moeten gemeente en verenigingen meedenken over oplossingen om het kanaal als geschikt roeiwater te behouden.