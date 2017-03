'Eigenaar van auto levensgevaarlijke inhaalactie wordt gehoord als verdachte'

Een speciaal verkeersteam is bezig met een onderzoek naar de roekeloze inhaalactie op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen, afgelopen maandag. Die actie werd gefilmd door Be Nieboer uit Oude Pekela.

'De eigenaar van de inhalende auto zal worden opgespoord en gehoord als verdachte', zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland tegen RTV Oost Nieboer is als koerier dagelijks onderweg. Maar wat hij afgelopen maandag zag, maakte hij nog nooit mee. Op de N48 reed een auto bijna frontaal op hem in. Nieboer reed op de tweebaansweg een vrachtwagen tegemoet, maar moest op het allerlaatste moment uitwijken, omdat de vrachtwagen werd ingehaald door een auto. De dashboardcamera van de Pekelder registreerde alles.Het speciale verkeersteam dat bezig is met het onderzoek, wil meerdere getuigen horen. De bestuurder van de auto wordt verdacht van het overtreden van artikel vijf van de Wegenverkeerswet: het verbod op gevaarlijk gedrag op de weg.Bekijk het filmpje hier of hier onder: