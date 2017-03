Massale afwijzing claims buiten contourlijn; compensatieregeling op komst

Nagenoeg alle 1800 schadeclaims van buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied worden afgewezen. Dat melden meerdere betrouwbare bronnen.

Toch staan de gedupeerden waarschijnlijk niet met lege handen. Er wordt nog naarstig gewerkt aan een algehele compensatieregeling, zo wordt van diverse kanten bevestigd.Alle betrokkenen krijgen ondanks de afwijzing door het bureau Witteveen+Bos een vast bedrag aangeboden, zo is het voorstel. Over de hoogte wordt nog onderhandeld. Er worden bedragen worden genoemd van zo'n 1500 euro per gedupeerde. Als ze daar niet mee instemmen, kunnen ze alsnog een contra-expertise aanvragen.Er is naar verluidt geen sprake van een generaal pardon. Wel wordt gesproken van 'een schone lei'. Een andere bestuurder noemt het 'een gebaar naar de gedupeerden omdat het allemaal zo lang heeft geduurd.'Mocht deze regeling aanslaan, dan zou die mogelijk ook kunnen worden toegepast in het officiële aardbevingsgebied. Daar staan nog duizenden schadezaken open. Overigens wordt er nog stevig over gediscussieerd of dat wel of niet wenselijk is.Met het oog op de dreigende massale afwijzing van de claims in de buitengebieden, is de afgelopen dagen de druk stevig opgevoerd door noordelijke bestuurders. Er wordt nog steeds overlegd tussen onder meer gedeputeerde Eelco Eikenaar, commissaris van de Koning René Paas, burgemeesters, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken en de NAM.Vrijdag geven het Centrum Veilig Wonen (CVW), Witteveen+Bos en Alders aan het begin van de middag een persconferentie. Ze maken dan bekend wat er exact met de 1800 claims gaat gebeuren. De gedupeerden kunnen vanaf 12.00 uur hun beoordelingsrapport digitaal inzien.Tot die tijd willen de betrokken instanties niet reageren op de aanstaande massale afwijzing en de algehele compensatieregeling, die volgens meerdere bronnen in de maak is. 'We kunnen daar tot vrijdag niets over zeggen,' aldus een woordvoerder van Alders.Bewoners buiten de officiële contourlijn van het aardbevingsgebied wachten al jaren op erkenning van hun schade. Eerder concludeerde het bureau Arcadis nog dat de kans op aardbevingsschade buiten die contourlijn 'verwaarloosbaar klein' is. Dit bureau is overigens één van de twee aandeelhouders van het Centrum Veilig Wonen.Uiteindelijk gaf Alders opdracht om al deze schades alsnog op te nemen. Dat is afgelopen najaar gebeurd door Witteveen+Bos. Aanvankelijk zouden de resultaten al in januari worden bekend gemaakt, maar dat is vertraagd.Het gaat om schades van inwoners van onder meer de gemeenten Oldambt, Veendam, De Marne en het Westerkwartier. Ook zijn de schades van de omwonenden van de gasopslag in het Drentse Norg beoordeeld.