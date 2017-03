Bewoner nog spoorloos na verwoestende brand in distilleerderij in Exloo (update)

In Exloo is woensdagnacht rond half twee brand uitgebroken in een woonboerderij en twee schuren aan de Zuiderhoofdstraat. De mannelijke bewoner is nog niet gevonden. De vrouw was op het moment van de brand niet thuis.

Het gaat om panden van de voormalige distilleerderij Turv.De omvang van de brand was enorm. Volgens RTV Drenthe -verslaggever Jeroen Kelderman leek het bij aankomst 'alsof er een vliegtuig is neergestort in Exloo'. De woonboerderij en een schuur zijn inmiddels helemaal in de as gelegd. De tweede schuur staat nog in brand. In die schuur staan enkele vaten met alcohol. Het vuur was volgens de brandweer rond vijf uur wel onder controle.Of de bewoner in de woonboerderij aanwezig was toen de brand uitbrak, is onbekend.Volgens buurtbewoners brandde er woensdagavond nog wel licht in de boerderij.De hulpdiensten zijn aan het zoeken. De brandweer meldt dat er contact is geweest met familie en kennissen, maar dat die niet konden vertellen of de bewoners thuis waren.RTV Drenthe sprak ter plaatse met meerdere omwonenden. Zij vertellen dat het vuur in alle drie de panden tegelijk lijkt te zijn begonnen. De politie kan nog niet zeggen wat de oorzaak van de hevige brand is. Maar de plek wordt aangemerkt als een 'plaats delict'.De relatie tussen de eigenaren van distilleerderij Turv en omwonenden en ondernemers uit Exloo zou al enige tijd erg slecht zijn. Dagblad van het Noorden meldde eerder deze maand dat onbekenden probeerden het stel weg te pesten uit het dorp.De brandweer zette groots in om het vuur te blussen. Ook de korpsen van Stadskanaal en Veendam hielpen mee bij het bestrijden van de brand. Bij het nablussen gaat de brandweer heel voorzichtig te werk om eventuele sporen niet te wissen.Doordat er alcohol in het riool lekt, kunnen omwonenden een alcohollucht in huis waarnemen.Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn is woensdagnacht naar de plek van de brand gekomen om poolshoogte te nemen.'Onze eerste zorg gaat uit naar de bewoners van het pand. Met hen heeft de politie nog geen contact kunnen leggen. Daarnaast heeft deze brand door de omvang en de locatie natuurlijk grote impact op het dorp', laat Seton weten. De burgemeester laat zich continu op de hoogte houden door de politie.De distilleerderij Turv stond te koop. De familie Smakman kocht zo'n twee jaar geleden het voormalige streekmuseum Bebinghehoes om er de distilleerderij te beginnen.Maar slechts anderhalf jaar later zette het stel hun bedrijf te koop. Turv stond sinds begin maart te koop voor drie miljoen euro.