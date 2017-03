Vrouwelijke bewoner uitgebrande distilleerderij gevonden en ongedeerd

De vrouwelijke bewoner van de uitgebrande distilleerderij in Exloo is opgespoort en ongedeerd. Ze was niet thuis toen de brand uitbrak.

Dat meldt RTV Drenthe Over het lot van de mannelijke bewoner is nog niets bekend. De politie weet niet of hij thuis was toen de brand uitbrak.Het vuur heeft de voormalige distilleerderij Turv volledig in de as gelegd. Als het vuur helemaal geblust is, zal de poltie onderzoek doen in het pand.